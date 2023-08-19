Кирякулова (Пичахчи) София Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова (Пичахчи) София Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1892

Отец: Пичахчи Георгий Николаевич

Мать: Пичахчи Мария Евфимовна

ЦАДО . Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-158,зап-35
Крещение
09.08.1892
Godparents:Новокаракубские поселяне ; Константин Дмитриевич Тышлек м сестра его Анастасия Тышлек
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кирякулов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кирякулов Григорий Михайловия

Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1920

Дочь: Яблочанская Надежда

Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Кирякулов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кирякулов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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