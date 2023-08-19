Кирякулова (Пичахчи) София Георгиевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
08.08.1892
ЦАДО . Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-158,зап-35
Крещение
09.08.1892
Godparents:Новокаракубские поселяне ; Константин Дмитриевич Тышлек м сестра его Анастасия Тышлек
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кирякулов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кирякулов Григорий Михайловия
Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1920
Дочь: Яблочанская Надежда
Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Кирякулов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кирякулов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Кирякулов Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно