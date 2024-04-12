Пичахчи Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1862
Отец: Пичахчи Николай Юрьевич
Мать: ?
Бракосочетание
03.07.1889
Жена: Пичахчи Мария Евфимовна
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-26,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
08.08.1892
Дочь: Кирякулова София Георгиевна
Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна
ЦАДО . Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-158,зап-35
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пичахчи Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Балабан Хубус Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна
Смерть
Неизвестно