Кирякулов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890
ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1890г.лист-55,зап-24
Крещение
28.04.1890
ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1890г.лист-55,зап-24 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Кирияка золото сын Стефан и дочь Мария Золоторева
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кирякулов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кирякулов Григорий Михайловия
Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна
Рождение ребёнка
27.11.1920
Дочь: Яблочанская Надежда
Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Кирякулов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кирякулов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирякулова Федора
Смерть
Неизвестно