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Кирякулов Михаил Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890

Отец: Кирякулов Петр Стефанович

Мать: Кирякулова Параскева Николаевна

ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1890г.лист-55,зап-24
Крещение
28.04.1890
ГАДО,Ф - 426-1-6, м/к-1890г.лист-55,зап-24 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Кирияка золото сын Стефан и дочь Мария Золоторева
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кирякулов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кирякулов Григорий Михайловия

Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна

Рождение ребёнка
27.11.1920

Дочь: Яблочанская Надежда

Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Кирякулов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кирякулов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кирякулова София Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулова Федора

Смерть
Неизвестно