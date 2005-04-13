Воробьёв Василий Владимирович
Место рожденияНекрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Дата рождения25.09.1928
Дата смерти13.04.2005
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1955
Сын: Воробьёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Воробьёва Валентина Саватеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2005