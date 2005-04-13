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Воробьёв Василий Владимирович

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Место рождения

Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

13.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: Воробьёв Владимир Антонович

Мать: Воробьёва Анна Яковлевна

Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Воробьёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Воробьёва Валентина Саватеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Валентина Саватеевна

Смерть
13.04.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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