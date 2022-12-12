Воробьёва Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Воробьёв Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Воробьёв Василий Владимирович

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович

Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Евгения

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно
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