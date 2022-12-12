Воробьёва Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воробьёв Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Воробьёв Василий Владимирович
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович
Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Евгения
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно