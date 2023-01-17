Воробьёв Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воробьёв Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Яковлевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Воробьёв Василий Владимирович
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Яковлевна
Некрасово, Белоярский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Евгения
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно