Воробьёв Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1967
Сын: Воробьёв Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Воробьёва Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Воробьёва Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно