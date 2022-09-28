Воробьёв Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Вячеслав Владимирович

Воробьёв Вячеслав Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Владимир Антонович

Мать: Воробьёва Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.01.1967

Сын: Воробьёв Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Воробьёва Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Воробьёва Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close