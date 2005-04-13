Воробьёв Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Василий Владимирович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Воробьёва Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Елена
Смерть
Неизвестно