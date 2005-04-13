Воробьёв Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Василий Владимирович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Александр Николаевич

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Воробьёва Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Елена

Смерть
Неизвестно
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