Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close