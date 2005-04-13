Воробьёв Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Василий Владимирович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
30.12.1977

Сын: Воробьёв Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Козьминых Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальшакова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Козьминых Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьминых Людмила

Смерть
Неизвестно
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