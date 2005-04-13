Воробьёв Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Василий Владимирович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
30.12.1977
Сын: Воробьёв Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Козьминых Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальшакова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Козьминых Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козьминых Людмила
Смерть
Неизвестно