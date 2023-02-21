Воробьёва Валентина Саватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Валентина Саватеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1931

Дата смерти

Около ?.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1931

Отец: Бабин Саватей Григорьевич

Мать: Бабина Елена Степановна

Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Воробьёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около ?.07.1955
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