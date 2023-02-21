Воробьёва Валентина Саватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1931
Дата смертиОколо ?.07.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1931
Отец: Бабин Саватей Григорьевич
Мать: Бабина Елена Степановна
Рождение ребёнка
12.05.1955
Сын: Воробьёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Владимирович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около ?.07.1955