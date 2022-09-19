Бабина Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1931
Дочь: Воробьёва Валентина Саватеевна
Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.11.1936
Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1938
Сын: Бабин Анатолий Саватеевич
Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно