Бабина Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1931

Дочь: Воробьёва Валентина Саватеевна

Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.11.1936

Сын: Бабин Юрий Саватеевич

Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.12.1938

Сын: Бабин Анатолий Саватеевич

Отец ребёнка: Бабин Саватей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Саватей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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