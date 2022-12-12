Самойлова (Черникова) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1786
Дата смерти10.02.1857
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1786
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Самойлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Самойлов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1813
Сын: Самойлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Самойлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1818
Дочь: Макшеева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1824
Дочь: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1857