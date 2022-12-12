Самойлова (Черникова) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1786

Дата смерти

10.02.1857

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1786

Отец: Черников Василий Михайлович

Мать: Черникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Самойлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Самойлов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1813

Сын: Самойлов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Самойлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Самойлов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
18.01.1818

Дочь: Макшеева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
22.11.1824

Дочь: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Василий Михайлович

Смерть
10.02.1857
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