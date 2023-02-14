Самойлов Сергей Васильевич
мужской, родился 1809, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСамойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
МатьСамойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Дети
Трофимова (Самойлова) Софья СергеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова (Самойлова) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно