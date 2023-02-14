Самойлов Сергей Васильевич 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлов Сергей Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1809, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Самойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
Мать
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Дети
Трофимова (Самойлова) Софья СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова (Самойлова) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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