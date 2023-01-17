Самойлов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.04.1782
Дата смерти23.07.1839
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1782
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Самойлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Самойлов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1813
Сын: Самойлов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Самойлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1818
Дочь: Макшеева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1824
Дочь: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1839