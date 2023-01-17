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Самойлов Василий Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.1782

Дата смерти

23.07.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1782

Отец: Самойлов Михаил Самуилович

Мать: Самойлова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Самойлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Самойлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1813

Сын: Самойлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Самойлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Самойлов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1818

Дочь: Макшеева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1824

Дочь: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Софья Васильевна

Смерть
23.07.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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