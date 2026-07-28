Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна
женский, родилась 22.11.1824, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.11.1880, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСамойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
МатьСамойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Супруги
Мичурин Аркадий МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна05.05.1866 г.р.
Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич17.05.1866 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна
Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1866
Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович
Смерть
08.11.1880
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-211 26 Никольский Богоявленский морской собор