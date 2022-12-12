Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1824
Дата смерти08.11.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна
Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1866
Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1880