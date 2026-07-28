Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна 22.11.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.11.1824, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.11.1880, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Самойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
Мать
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Супруги
Мичурин Аркадий МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна05.05.1866 г.р.
Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич17.05.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-211 26 Никольский Богоявленский морской собор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичурин Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна

Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.05.1866

Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
08.11.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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