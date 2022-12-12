Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова-Мичурина (Самойлова) Вера Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.11.1824

Дата смерти

08.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1824

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна

Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1866

Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Мичурин Аркадий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичурин Аркадий Михайлович

Смерть
08.11.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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