Мичурин Аркадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1866
Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна
Мать ребёнка: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1866
Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно