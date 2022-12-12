Мичурин Аркадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурин Аркадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1866

Дочь: Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна

Мать ребёнка: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1866

Сын: Мичурин-Самойлов Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова-Мичурина Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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