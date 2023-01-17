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Самойлов Пётр Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1883
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