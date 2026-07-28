Самойлов Александр Васильевич 04.09.1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлов Александр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.09.1808 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1864

Отец
Самойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
Мать
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1808 ст.

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-148 21 Никольский Богоявленский морской собор

Смерть
1864

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