Самойлов Александр Васильевич
мужской, родился 04.09.1808 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1864
ОтецСамойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
МатьСамойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1808 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1864
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-148 21 Никольский Богоявленский морской собор