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Самойлов Александр Васильевич
Самойлов Александр Васильевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1814
Дата смерти
1864
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Василий Михайлович
1782 г.р.
Мать
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Самойлов Василий Михайлович
Мать:
Самойлова Софья Васильевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1864
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