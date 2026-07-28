Самойлов Василий Васильевич
мужской, родился 27.01.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.03.1887, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСамойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
МатьСамойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Гейне (Самойлова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Дочь: Самойлова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Дочь: Самойлова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Сын: Самойлов Василий Васильевич младший
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Сын: Самойлов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Дочь: Самойлова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Сын: Самойлов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Дочь: Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна
Сын: Самойлов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-167А 72 Никольский Богоявленский морской собор https://vk.com/samoilovfamilymuseum?w=wall-58313928_5862 Сама дата рождения Василия Васильевича Самойлова в разных источниках отмечена по-разному. Встречаются варианты января 1812 и 1813 годов, а числа — 1, 13, 15, 25 и 27. Между тем, Метрическая книга Никольского Богоявленского морского собора за 1812 год показывает, что «двора Его Императорского Величества актёра Василия Михайловича Самойлова сын Василий» родился 15, а крещён 20 января, восприемниками стали служащий в коллегии иностранных дел коллежский асессор Степан Жихарев и актриса Нимфодора Семёнова. Понятно, что даты указаны по старому стилю, значит, по нынешнему летосчислению Василий Васильевич родился 27 января 1812 года. Путаница могла возникнуть по той причине, что документы часто оформляли со слов, а люди по разным причинам иногда накидывали или убавляли себе лет, да и дата могла быть неоднократно перепутана или сознательно изменена. ⁉ Кем же были восприемники от купели? 🌡 Степан Жихарев — на тот момент 23-летний страстный театрал и большой друг многих актёров, дворянин, драматург-переводчик и автор театральных воспоминаний, из которых можно почерпнуть массу преинтересных сведений и деталей из театрального быта. 🌡 Нимфодора Семёнова — актриса оперной труппы, начинала с амплуа «невинных», часто играла роли с эротическим подтекстом, на грани приличия. Отличалась красотой и изяществом, ею восхищались несмотря на тот факт, что она могла «мило фальшивить» и толком не знала нот, изучая партии с голоса капельмейстера Катарино Кавоса. Нимфодора отличалась добротой и щедростью, она стала крёстной матерью более 200 детей работников театра разного положения, в том числе, хористов и плотников.