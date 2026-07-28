Самойлов Василий Васильевич 27.01.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойлов Василий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.01.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.03.1887, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Самойлов Василий Михайлович17.04.1782 г.р.
Мать
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Супруги
Самойлова (Бибикова) Мария АлексеевнаОколо 1843 г.р.
Самойлова (Александрова) Ольга Александровна1856 г.р.
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Дети
Гейне (Самойлова) Александра Васильевна14.08.1837 ст. г.р.
Самойлов Николай Васильевич05.09.1838 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1812

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-167А 72 Никольский Богоявленский морской собор https://vk.com/samoilovfamilymuseum?w=wall-58313928_5862 Сама дата рождения Василия Васильевича Самойлова в разных источниках отмечена по-разному. Встречаются варианты января 1812 и 1813 годов, а числа — 1, 13, 15, 25 и 27. Между тем, Метрическая книга Никольского Богоявленского морского собора за 1812 год показывает, что «двора Его Императорского Величества актёра Василия Михайловича Самойлова сын Василий» родился 15, а крещён 20 января, восприемниками стали служащий в коллегии иностранных дел коллежский асессор Степан Жихарев и актриса Нимфодора Семёнова. Понятно, что даты указаны по старому стилю, значит, по нынешнему летосчислению Василий Васильевич родился 27 января 1812 года. Путаница могла возникнуть по той причине, что документы часто оформляли со слов, а люди по разным причинам иногда накидывали или убавляли себе лет, да и дата могла быть неоднократно перепутана или сознательно изменена. ⁉ Кем же были восприемники от купели? 🌡 Степан Жихарев — на тот момент 23-летний страстный театрал и большой друг многих актёров, дворянин, драматург-переводчик и автор театральных воспоминаний, из которых можно почерпнуть массу преинтересных сведений и деталей из театрального быта. 🌡 Нимфодора Семёнова — актриса оперной труппы, начинала с амплуа «невинных», часто играла роли с эротическим подтекстом, на грани приличия. Отличалась красотой и изяществом, ею восхищались несмотря на тот факт, что она могла «мило фальшивить» и толком не знала нот, изучая партии с голоса капельмейстера Катарино Кавоса. Нимфодора отличалась добротой и щедростью, она стала крёстной матерью более 200 детей работников театра разного положения, в том числе, хористов и плотников.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1837 ст.

Дочь: Гейне (Самойлова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-282 145 Никольский Богоявленский морской собор

Рождение ребёнка
05.09.1838 ст.

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-289 115 Никольский Богоявленский морской собор

Рождение ребёнка
11.01.1840 ст.

Дочь: Самойлова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-314 265 Собор Иконы Божией Матери Казанской

Рождение ребёнка
21.08.1841 ст.

Дочь: Самойлова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-323-5 153 Церковь Божией Матери Владимирской в Придворных слободах

Рождение ребёнка
03.08.1843 ст.

Сын: Самойлов Василий Васильевич младший

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.662 к. 148 Владимирская в придворных слободах

Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.

Сын: Самойлов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-124-668 227 Церковь Владимирская в придворных слободах

Рождение ребёнка
06.10.1853 ст.

Дочь: Самойлова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-124-745 1091 Церковь Входоиерусалимская

Рождение ребёнка
25.01.1855

Сын: Самойлов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-111-344 28 Церковь Божией Матери Владимирской в Придворных слободах

Бракосочетание
29.01.1864 ст.

Жена: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 226 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село

Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 212 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село

Рождение ребёнка
11.06.1866

Сын: Самойлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
25.10.1885

Жена: Самойлова (Александрова) Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб ф.19 оп.126 д.469 кадр 75 Мих.арт.уч.

Смерть
27.03.1887
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-965 59 Церковь Скорб.Лит

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