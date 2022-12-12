Самойлов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1813
Дата смерти27.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1813
Рождение ребёнка
14.08.1837
Дочь: Гейне Александра Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1838
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1841
Дочь: Самойлова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Самойлов Василий Васильевич младший
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Самойлов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1855
Сын: Самойлов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1866
Сын: Самойлов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барбаризи-Новелли Мария Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Софья Ивановна
Смерть
27.03.1887