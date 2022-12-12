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Самойлов Василий Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.01.1813

Дата смерти

27.03.1887

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1813

Отец: Самойлов Василий Михайлович

Мать: Самойлова Софья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1837

Дочь: Гейне Александра Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1841

Дочь: Самойлова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Самойлов Василий Васильевич младший

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Самойлов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1855

Сын: Самойлов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1866

Сын: Самойлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барбаризи-Новелли Мария Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Софья Ивановна

Смерть
27.03.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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