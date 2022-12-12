Самойлова (Дранше) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

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Место рождения

Гавр, Нормандия, Франция

Дата рождения

1815

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дранше Жан

Мать: не указана

Гавр, Нормандия, Франция
Рождение ребёнка
14.08.1837

Дочь: Гейне Александра Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1838

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1841

Дочь: Самойлова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Самойлов Василий Васильевич младший

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Самойлов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1855

Сын: Самойлов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Василий Васильевич

Смерть
1860
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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