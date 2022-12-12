Самойлова (Дранше) Софья Ивановна
Место рожденияГавр, Нормандия, Франция
Дата рождения1815
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дранше Жан
Мать: не указана
Гавр, Нормандия, Франция
Рождение ребёнка
14.08.1837
Дочь: Гейне Александра Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1838
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1841
Дочь: Самойлова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Самойлов Василий Васильевич младший
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Самойлов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1855
Сын: Самойлов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1860