Самойлов Василий Васильевич младший 03.08.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Самойлов Василий Васильевич младший

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.08.1843 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1929

Отец
Самойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
Мать
Самойлова (Дранше) Софья Ивановна1815 г.р.
Супруги
Полибина Н. Л.Неизвестно г.р.
Дети
Самойлов Михаил Васильевич1890 г.р.
Самойлов Георгий ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1843 ст.

Отец: Самойлов Василий Васильевич

Мать: Самойлова (Дранше) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.662 к. 148 Владимирская в придворных слободах

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полибина Н. Л.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Полибина Н. Л.

Рождение ребёнка
1890

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова (Александрова) Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1929

Мы используем куки для улучшения работы сайта.