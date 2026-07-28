Самойлов Василий Васильевич младший
мужской, родился 03.08.1843 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1929
ОтецСамойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
МатьСамойлова (Дранше) Софья Ивановна1815 г.р.
Супруги
Полибина Н. Л.Неизвестно г.р.
Дети
Самойлов Михаил Васильевич1890 г.р.
Самойлов Георгий ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1843 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полибина Н. Л.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Полибина Н. Л.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова (Александрова) Ольга Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1929
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.662 к. 148 Владимирская в придворных слободах