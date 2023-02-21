Самойлов Василий Васильевич младший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Василий Васильевич младший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1843

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1843

Отец: Самойлов Василий Васильевич

Мать: Самойлова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Полибина Н. Л.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полибина Н. Л.

Смерть
1929
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