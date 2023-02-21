Самойлов Василий Васильевич младший
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1843
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1843
Рождение ребёнка
1890
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Ольга Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Полибина Н. Л.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полибина Н. Л.
Смерть
1929