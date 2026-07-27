Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна
женский, родилась 01.11.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1915, г. Марина-де-Пиза, Тоскана, Королевство Италия
ОтецСамойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
МатьСамойлова (Бибикова) Мария АлексеевнаОколо 1843 г.р.
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Рождение
01.11.1864
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1915
г. Марина-де-Пиза, Тоскана, Королевство Италия
https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 212 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село