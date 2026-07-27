Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна 01.11.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.11.1864, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1915, г. Марина-де-Пиза, Тоскана, Королевство Италия

Отец
Самойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
Мать
Самойлова (Бибикова) Мария АлексеевнаОколо 1843 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1864

Отец: Самойлов Василий Васильевич

Мать: Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 212 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село

Смерть
1915
г. Марина-де-Пиза, Тоскана, Королевство Италия

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