Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1843

умерла 1875

Отец
Бибиков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Бибикова (Карцова) Анна Ивановна1811 г.р.
Супруги
Самойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
Дети
Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна01.11.1864 г.р.
Самойлов Павел Васильевич11.06.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Бибиков Алексей Петрович

Мать: Бибикова (Карцова) Анна Ивановна

Бракосочетание
29.01.1864 ст.

Муж: Самойлов Василий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 226 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село

Рождение ребёнка
01.11.1864

Дочь: Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

https://forum.vgd.ru/post/3866/145769/160.htm?a=stdforum_view ЦГИА 19-125-613 212 Собор Святой Великомученицы Екатерины г. Царское Село

Рождение ребёнка
11.06.1866

Сын: Самойлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1875

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