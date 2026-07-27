Самойлова (Бибикова) Мария Алексеевна
женский, родилась Около 1843
умерла 1875
ОтецБибиков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
МатьБибикова (Карцова) Анна Ивановна1811 г.р.
Супруги
Самойлов Василий Васильевич27.01.1812 г.р.
Дети
Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна01.11.1864 г.р.
Самойлов Павел Васильевич11.06.1866 г.р.
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Рождение
Около 1843
Бракосочетание
29.01.1864 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1864
Дочь: Барбаризи-Новелли (Самойлова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1866
Сын: Самойлов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Васильевич
Смерть
1875