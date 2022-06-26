Черников Василий Михайлович После 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Черников Василий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1750

умер 04.10.1790, г. Париж, Франция

Супруги
Черникова Прасковья ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1786

Дочь: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна

Мать ребёнка: Черникова Прасковья Петровна

Смерть
04.10.1790
г. Париж, Франция

Мы используем куки для улучшения работы сайта.