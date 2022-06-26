Черников Василий Михайлович
мужской, родился После 1750
умер 04.10.1790, г. Париж, Франция
Супруги
Черникова Прасковья ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Самойлова (Черникова) Софья Васильевна16.09.1786 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1786
Дочь: Самойлова (Черникова) Софья Васильевна
Мать ребёнка: Черникова Прасковья Петровна
Смерть
04.10.1790
г. Париж, Франция