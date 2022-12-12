Дыченков Семен Павлов
Место рождения
Дата рождения23.04.1810
Дата смерти24.11.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1810
Отец: Павел Иванов
Мать: Ксения Григорьева
Крещение
23.04.1810
Бракосочетание
27.10.1829
Жена: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1833
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1836
Дочь: Ефросинья Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1838
Сын: Никифор Семенов
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1840
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1845
Дочь: Зуева Наталья Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1849
Дочь: Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
21.03.1854
Дочь: Матрена Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1858
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1862
Причина смерти: от натуральной болезни