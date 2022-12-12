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Дыченков Семен Павлов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.04.1810

Дата смерти

24.11.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1810

Отец: Павел Иванов

Мать: Ксения Григорьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
23.04.1810
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1829

Жена: Дыченкова Дарья Иванова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1833

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1836

Дочь: Ефросинья Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1838

Сын: Никифор Семенов

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1840

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1845

Дочь: Зуева Наталья Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1854

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1858

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.11.1862
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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