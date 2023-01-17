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Федосья Семенова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1858

Отец: Дыченков Семен Павлов

Мать: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
25.05.1858
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Алексей Ларионов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1880

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ларионов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1881

Сын: Игнат Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ларионов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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