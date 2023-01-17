Федосья Семенова
Место рождения
Дата рождения23.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1858
Отец: Дыченков Семен Павлов
Мать: Дыченкова Дарья Иванова
Крещение
25.05.1858
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1878
Муж: Алексей Ларионов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1880
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ларионов
Рождение ребёнка
17.12.1881
Сын: Игнат Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ларионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно