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Алексей Ларионов

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Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
08.03.1861
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Федосья Семенова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1880

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1881

Сын: Игнат Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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