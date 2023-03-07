Алексей Ларионов
Место рождения
Дата рождения07.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.03.1861
Бракосочетание
10.11.1878
Жена: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
17.01.1880
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
17.12.1881
Сын: Игнат Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно