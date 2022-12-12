Дыченкова (?) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти01.01.1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1829
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1833
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
15.02.1836
Дочь: Ефросинья Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
13.02.1838
Сын: Никифор Семенов
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
04.02.1840
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
24.08.1845
Дочь: Зуева Наталья Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
14.09.1849
Дочь: Ефимия Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
21.03.1854
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Рождение ребёнка
23.05.1858
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1864
Причина смерти: от натуральной болезни