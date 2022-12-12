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Дыченкова (?) Дарья Иванова

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван Семенов

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.10.1829

Муж: Дыченков Семен Павлов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1833

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1836

Дочь: Ефросинья Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1838

Сын: Никифор Семенов

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1840

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1845

Дочь: Зуева Наталья Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: Ефимия Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1854

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1858

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Дыченков Семен Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1864
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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