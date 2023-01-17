(Дыченкова) Ксения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дыченкова) Ксения Семенова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1833

Отец: Дыченков Семен Павлов

Мать: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
17.01.1833
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1853

Сын: Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1860

Дочь: Кондратенкова Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1863

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1866

Дочь: Ефросинья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1869

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1876

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Дементьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1951

Муж: Сергей Дементьев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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