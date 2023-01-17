(Дыченкова) Ксения Семенова
Место рождения
Дата рождения16.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1833
Отец: Дыченков Семен Павлов
Мать: Дыченкова Дарья Иванова
Крещение
17.01.1833
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1853
Сын: Даниил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Кондратенкова Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
15.05.1863
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
24.09.1866
Дочь: Ефросинья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
26.07.1869
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Рождение ребёнка
30.09.1876
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Дементьев
Бракосочетание
04.11.1951
Муж: Сергей Дементьев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно