Ольга Сергеева
Место рождения
Дата рождения19.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1857
Отец: Сергей Дементьев
Мать: Ксения Семенова
Крещение
20.07.1857
Бракосочетание
23.01.1877
Муж: Илья Львов
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Львов
Рождение ребёнка
23.05.1879
Дочь: Федосья Ильина
Отец ребёнка: Илья Львов
Рождение ребёнка
13.11.1881
Сын: Филипп Ильин
Отец ребёнка: Илья Львов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно