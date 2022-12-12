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Ольга Сергеева

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1857

Отец: Сергей Дементьев

Мать: Ксения Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
20.07.1857
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Илья Львов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Львов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: Федосья Ильина

Отец ребёнка: Илья Львов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1881

Сын: Филипп Ильин

Отец ребёнка: Илья Львов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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