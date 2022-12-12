Сергей Дементьев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1853
Сын: Даниил Сергеев
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Кондратенкова Мария Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
15.05.1863
Сын: Дмитрий Сергеев
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
24.09.1866
Дочь: Ефросинья Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
26.07.1869
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Прасковья Сергеева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
30.09.1876
Сын: Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Бракосочетание
04.11.1951
Жена: Ксения Семенова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно