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Даниил Сергеев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.12.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1853

Отец: Сергей Дементьев

Мать: Ксения Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
17.12.1853
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1877

Жена: Александра Ефимова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1878

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1880

Дочь: Прасковья Данилова

Мать ребёнка: Александра Ефимова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Александра Ефимова

д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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