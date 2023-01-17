Даниил Сергеев
Место рождения
Дата рождения16.12.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1853
Отец: Сергей Дементьев
Мать: Ксения Семенова
Крещение
17.12.1853
Бракосочетание
11.11.1877
Жена: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
12.11.1878
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
11.10.1880
Дочь: Прасковья Данилова
Мать ребёнка: Александра Ефимова
Рождение ребёнка
05.01.1883
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Александра Ефимова
д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно