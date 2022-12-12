Александра Ефимова
Место рожденияд. Доротовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Доротовка
Бракосочетание
11.11.1877
Муж: Даниил Сергеев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1878
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
Рождение ребёнка
11.10.1880
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
Рождение ребёнка
05.01.1883
Дочь: Татьяна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно