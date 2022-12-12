Александра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ефимова

Александра Ефимова

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Место рождения

д. Доротовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Доротовка
Бракосочетание
11.11.1877

Муж: Даниил Сергеев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1878

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1880

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Дочь: Татьяна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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