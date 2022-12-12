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Татьяна Данилова

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Место рождения

д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

05.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883

Отец: Даниил Сергеев

Мать: Александра Ефимова

д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
06.01.1883
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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