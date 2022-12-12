Татьяна Данилова
Место рожденияд. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения05.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1883
Отец: Даниил Сергеев
Мать: Александра Ефимова
д. Засижье, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
06.01.1883
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно