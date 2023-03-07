Ксения Семенова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дыченков Семен Павлов
Мать: Дыченкова Дарья Иванова
Бракосочетание
02.11.1858
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1874
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1876
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Савкин Афанасий Гаврилов
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1876
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно