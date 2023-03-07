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Ксения Семенова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дыченков Семен Павлов

Мать: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Савкин Афанасий Гаврилов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1874
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1876

Сын: Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Савкин Афанасий Гаврилов

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1876
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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