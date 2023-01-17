Савкин Афанасий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкин Афанасий Гаврилов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Ксения Семенова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1874
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1876

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Ксения Семенова

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1876
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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