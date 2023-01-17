Савкин Афанасий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858
Жена: Ксения Семенова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1874
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1876
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Ксения Семенова
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1876
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно