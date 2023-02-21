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Василий Афанасьев

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Место рождения

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

09.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1876

Отец: Савкин Афанасий Гаврилов

Мать: Ксения Семенова

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Крещение
10.04.1876
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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