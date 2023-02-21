Василий Афанасьев
Место рожденияд. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения09.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1876
Отец: Савкин Афанасий Гаврилов
Мать: Ксения Семенова
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Крещение
10.04.1876
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно