Зуева (Дыченкова) Наталья Семенова
Место рождения
Дата рождения24.08.1845
Дата смерти08.07.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1845
Отец: Дыченков Семен Павлов
Мать: Дыченкова Дарья Иванова
Крещение
25.08.1845
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1861
Муж: Зуев Ананий Мокиев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1863
Сын: Зуев Иван Ананьев
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
14.10.1866
Дочь: Прасковья Ананьева
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
25.11.1867
Дочь: Екатерина Ананьева
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
10.10.1870
Сын: Зуев Филипп Ананьев
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1876
Дочь: Мария Ананьева
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: Дыченкова Ольга Ананьева
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Рождение ребёнка
29.08.1882
Сын: Зуев Ефим Ананьев
Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1885
Причина смерти: кровавый понос