Зуева (Дыченкова) Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Дыченкова) Наталья Семенова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1845

Дата смерти

08.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1845

Отец: Дыченков Семен Павлов

Мать: Дыченкова Дарья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
25.08.1845
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Зуев Ананий Мокиев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Зуев Иван Ананьев

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1866

Дочь: Прасковья Ананьева

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1867

Дочь: Екатерина Ананьева

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1870

Сын: Зуев Филипп Ананьев

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1876

Дочь: Мария Ананьева

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Дыченкова Ольга Ананьева

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1882

Сын: Зуев Ефим Ананьев

Отец ребёнка: Зуев Ананий Мокиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.07.1885
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: кровавый понос
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