(Зуева) Екатерина Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуева) Екатерина Ананьева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867

Отец: Зуев Ананий Мокиев

Мать: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
26.11.1867
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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