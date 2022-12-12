(Зуева) Екатерина Ананьева
Место рождения
Дата рождения25.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867
Отец: Зуев Ананий Мокиев
Мать: Зуева Наталья Семенова
Крещение
26.11.1867
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно