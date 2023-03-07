Зуев Ананий Мокиев
Место рождения
Дата рождения29.09.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1841
Отец: Зуев Мокий Парфенов
Крещение
30.09.1841
Бракосочетание
29.10.1861
Жена: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
24.09.1863
Сын: Зуев Иван Ананьев
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
14.10.1866
Дочь: Прасковья Ананьева
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
25.11.1867
Дочь: Екатерина Ананьева
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
10.10.1870
Сын: Зуев Филипп Ананьев
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1876
Дочь: Мария Ананьева
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: Дыченкова Ольга Ананьева
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
29.08.1882
Сын: Зуев Ефим Ананьев
Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Зуев Никита Ананьев
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова
Бракосочетание
13.10.1885
Жена: Зуева Прасковья Иванова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Зуев Прохор Ананьев
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ананьева
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно