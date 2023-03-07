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Зуев Ананий Мокиев

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

29.09.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1841

Отец: Зуев Мокий Парфенов

Мать: Зуева Прасковья Васильева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
30.09.1841
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1861

Жена: Зуева Наталья Семенова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Зуев Иван Ананьев

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1866

Дочь: Прасковья Ананьева

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1867

Дочь: Екатерина Ананьева

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1870

Сын: Зуев Филипп Ананьев

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1876

Дочь: Мария Ананьева

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: Дыченкова Ольга Ананьева

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1882

Сын: Зуев Ефим Ананьев

Мать ребёнка: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Зуев Никита Ананьев

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1885

Жена: Зуева Прасковья Иванова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Зуев Прохор Ананьев

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ананьева

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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