Дыченкова (Зуева) Ольга Ананьева
Место рождения
Дата рождения08.07.1878
Дата смерти11.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1878
Отец: Зуев Ананий Мокиев
Мать: Зуева Наталья Семенова
Крещение
09.07.1878
Бракосочетание
23.05.1899
Муж: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
23.02.1900
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Павлюченкова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
07.08.1905
Сын: Дыченков Емельян Иванович
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
09.06.1908
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
06.02.1910
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: Камозина Федора Иванова
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Место жительства
Между 1944 и 1946
в домовой книге числится как член колхоза в д. Лысовка
Работа или профессия
С 1945
работает по найму
Место жительства
1947
ул. Краснознаменская, д. 4, год возведения дома - 1946 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыченков Александр Иванов
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1950