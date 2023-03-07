Дыченкова (Зуева) Ольга Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (Зуева) Ольга Ананьева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.07.1878

Дата смерти

11.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1878

Отец: Зуев Ананий Мокиев

Мать: Зуева Наталья Семенова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
09.07.1878
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.05.1899

Муж: Дыченков Иван Петров

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Дыченков Прокоп Иванов

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Павлюченкова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Дыченков Емельян Иванович

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1908

Сын: Дыченков Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Дыченков Семен Иванович

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: Камозина Федора Иванова

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Между 1944 и 1946
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
в домовой книге числится как член колхоза в д. Лысовка
Работа или профессия
С 1945
работает по найму
Место жительства
1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ул. Краснознаменская, д. 4, год возведения дома - 1946 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыченков Александр Иванов

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыченков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Дыченков Иван Петров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.01.1950
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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