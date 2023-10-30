Камозина (Дыченкова) Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камозина (Дыченкова) Федора Иванова

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.12.1912

Дата смерти

08.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912

Отец: Дыченков Иван Петров

Мать: Дыченкова Ольга Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
30.12.1912
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1934

Сын: Камозин Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Камозин Никита Прокофьев

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1934

Муж: Камозин Никита Прокофьев

Место жительства
1944
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ул. Краснознаменская, д. 4, год постройки дома - 1944 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
01.06.1945

Дочь: Терехова Раиса Никитична

Отец ребёнка: Камозин Никита Прокофьев

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смена имени
1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Феона
Образование
1947
1 класс
Работа или профессия
1952
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
официантка | Место работы: Райсоюз-чайная Должность: официантка
Работа или профессия
1953
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место работы: Артель "Красный пекарь" чайная
Работа или профессия
С 1955 по 1956
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
не работает
Работа или профессия
1957
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
техничка | Место работы: ж/д магазин Должность: техничка
Работа или профессия
1958
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
сторож | Место работы: ж/д магазин Должность: сторож
Работа или профессия
1960
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
уборщица | Место работы: ж/д магазин Должность: уборщица
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.04.1970
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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