Камозина (Дыченкова) Федора Иванова
Место рождения
Дата рождения29.12.1912
Дата смерти08.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912
Отец: Дыченков Иван Петров
Мать: Дыченкова Ольга Ананьева
Крещение
30.12.1912
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1934
Отец ребёнка: Камозин Никита Прокофьев
Бракосочетание
До 1934
Место жительства
1944
ул. Краснознаменская, д. 4, год постройки дома - 1944 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
01.06.1945
Дочь: Терехова Раиса Никитична
Отец ребёнка: Камозин Никита Прокофьев
Смена имени
1947
Феона
Образование
1947
1 класс
Работа или профессия
1952
официантка | Место работы: Райсоюз-чайная Должность: официантка
Работа или профессия
1953
Место работы: Артель "Красный пекарь" чайная
Работа или профессия
С 1955 по 1956
не работает
Работа или профессия
1957
техничка | Место работы: ж/д магазин Должность: техничка
Работа или профессия
1958
сторож | Место работы: ж/д магазин Должность: сторож
Работа или профессия
1960
уборщица | Место работы: ж/д магазин Должность: уборщица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1970