Камозин Никита Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1908
Дата смерти21.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1933
работает по найму
Рождение ребёнка
01.11.1934
Мать ребёнка: Камозина Федора Иванова
Бракосочетание
До 1934
Жена: Камозина Федора Иванова
Место жительства
1944
ул. Краснознаменская, д. 4, год постройки дома - 1944 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
01.06.1945
Дочь: Терехова Раиса Никитична
Мать ребёнка: Камозина Федора Иванова
Работа или профессия
1947
ж/д рабочий
Работа или профессия
1949
инвалидной артели союз
Работа или профессия
С 1950
сторож | Место работы: Райсоюз Должность: сторож
Работа или профессия
С 1952 по 1957
сторож | Место работы: Артель "Красный пекарь" Должность: сторож
Работа или профессия
С 1953 по 1954
не работает
Работа или профессия
С 1960
конюх | Место работы: Головной маслозавод Должность: конюх
Работа или профессия
1960
грузчик | Место работы: Ж/д магазин Должность: грузчик
Образование
Неизвестно
6 классов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1979