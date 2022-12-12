Камозин Никита Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камозин Никита Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1908

Дата смерти

21.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1933
работает по найму
Рождение ребёнка
01.11.1934

Сын: Камозин Анатолий Никитич

Мать ребёнка: Камозина Федора Иванова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1934

Жена: Камозина Федора Иванова

Место жительства
1944
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ул. Краснознаменская, д. 4, год постройки дома - 1944 г, отметка об аренде: 1/2
Рождение ребёнка
01.06.1945

Дочь: Терехова Раиса Никитична

Мать ребёнка: Камозина Федора Иванова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ж/д рабочий
Работа или профессия
1949
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
инвалидной артели союз
Работа или профессия
С 1950
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
сторож | Место работы: Райсоюз Должность: сторож
Работа или профессия
С 1952 по 1957
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
сторож | Место работы: Артель "Красный пекарь" Должность: сторож
Работа или профессия
С 1953 по 1954
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
не работает
Работа или профессия
С 1960
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
конюх | Место работы: Головной маслозавод Должность: конюх
Работа или профессия
1960
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
грузчик | Место работы: Ж/д магазин Должность: грузчик
Образование
Неизвестно
6 классов
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.01.1979
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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