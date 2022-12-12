Камозин Анатолий Никитич
Место рождения
Дата рождения01.11.1934
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934
Отец: Камозин Никита Прокофьев
Мать: Камозина Федора Иванова
Образование
Между 1947 и 1951
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученик Уровень образования: 10 классов
Образование
С 1951
г. Кривой Рог
Уровень образования: высшее
Работа или профессия
С 1956 по 1960
г. Краснотурьинск Свердловская область
работа в шахте
Место жительства
До 1958
Западно-Казахстанская (Уральская) область
Рождение ребёнка
06.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Белгород
Смерть
1992
г. Белгород