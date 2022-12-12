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Камозин Анатолий Никитич

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Место рождения

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.11.1934

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934

Отец: Камозин Никита Прокофьев

Мать: Камозина Федора Иванова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Образование
Между 1947 и 1951
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученик Уровень образования: 10 классов
Образование
С 1951
г. Кривой Рог
Уровень образования: высшее
Работа или профессия
С 1956 по 1960
г. Краснотурьинск Свердловская область
работа в шахте
Место жительства
До 1958
Западно-Казахстанская (Уральская) область
Рождение ребёнка
06.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
г. Белгород
Смерть
1992
г. Белгород
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