Дыченков Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченков Емельян Иванович

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.08.1905

Дата смерти

07.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905

Отец: Дыченков Иван Петров

Мать: Дыченкова Ольга Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
08.08.1905
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 1929
работает по найму
Рождение ребёнка
31.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыченкова Матрена Александрова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1941

Жена: Дыченкова Матрена Александрова

Работа или профессия
С 1945
работает по найму
Место жительства
С 1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ул. Краснознаменская, д. 4, год строения дома 1944 г
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыченкова Матрена Александрова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Образование
1949
бухгалтер
Работа или профессия
1949
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Заготсено бухгалтер
Работа или профессия
Между 1951 и 1952
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
временно не работает
Работа или профессия
1952
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Райкомхоз-бухгалтер
Работа или профессия
С 1953 по 1954
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
не работает
Работа или профессия
С 1955
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
рабочий | Место работы: Комхоз, райпромкомбинат Должность: рабочий
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.10.1958
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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