Дыченков Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения07.08.1905
Дата смерти07.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905
Отец: Дыченков Иван Петров
Мать: Дыченкова Ольга Ананьева
Крещение
08.08.1905
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 1929
работает по найму
Рождение ребёнка
31.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дыченкова Матрена Александрова
Бракосочетание
До 1941
Работа или профессия
С 1945
работает по найму
Место жительства
С 1947
ул. Краснознаменская, д. 4, год строения дома 1944 г
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дыченкова Матрена Александрова
Образование
1949
бухгалтер
Работа или профессия
1949
Заготсено бухгалтер
Работа или профессия
Между 1951 и 1952
временно не работает
Работа или профессия
1952
Райкомхоз-бухгалтер
Работа или профессия
С 1953 по 1954
не работает
Работа или профессия
С 1955
рабочий | Место работы: Комхоз, райпромкомбинат Должность: рабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1958