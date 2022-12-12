Дыченкова (?) Матрена Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1933
работает по найму
Рождение ребёнка
31.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыченков Емельян Иванович
Бракосочетание
До 1941
Место жительства
С 1947
ул. Краснознаменская, д. 4, год строения дома 1944 г
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыченков Емельян Иванович
Работа или профессия
С 1949 по 1957
повар | Место работы: Райсоюз-чайная Должность: повар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно