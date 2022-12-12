Дыченкова (?) Матрена Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыченкова (?) Матрена Александрова

Дыченкова (?) Матрена Александрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1933
работает по найму
Рождение ребёнка
31.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыченков Емельян Иванович

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1941

Муж: Дыченков Емельян Иванович

Место жительства
С 1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ул. Краснознаменская, д. 4, год строения дома 1944 г
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыченков Емельян Иванович

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 1949 по 1957
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
повар | Место работы: Райсоюз-чайная Должность: повар
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close