Павлюченкова (Дыченкова) Варвара Иванова
Место рождения
Дата рождения01.12.1902
Дата смерти26.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1902
Отец: Дыченков Иван Петров
Мать: Дыченкова Ольга Ананьева
Крещение
01.12.1902
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Афонченкова Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлюченков Игнат Иванов
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
08.07.1933
Дочь: Горлова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлюченков Игнат Иванов
Место жительства
1936
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Работа или профессия
1947
промкомбинат - валяльщица
Работа или профессия
С 1948
работает по найму
Работа или профессия
1949
артель "Победа", валенщица
Работа или профессия
1957
сторож | Место работы: Стодолищенская почта Должность: сторож
Работа или профессия
Неизвестно
валяльщица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1985