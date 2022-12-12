Павлюченкова (Дыченкова) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова (Дыченкова) Варвара Иванова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1902

Дата смерти

26.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1902

Отец: Дыченков Иван Петров

Мать: Дыченкова Ольга Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
01.12.1902
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Афонченкова Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлюченков Игнат Иванов

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1928

Муж: Павлюченков Игнат Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1933

Дочь: Горлова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлюченков Игнат Иванов

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1936
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Работа или профессия
1947
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
промкомбинат - валяльщица
Работа или профессия
С 1948
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
работает по найму
Работа или профессия
1949
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
артель "Победа", валенщица
Работа или профессия
1957
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
сторож | Место работы: Стодолищенская почта Должность: сторож
Работа или профессия
Неизвестно
валяльщица
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.11.1985
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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