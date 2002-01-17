Горлова (Павлюченкова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова (Павлюченкова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.07.1933

Дата смерти

17.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1933

Отец: Павлюченков Игнат Иванов

Мать: Павлюченкова Варвара Иванова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1936
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
До 1953
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученица Уровень образования: 10 классов
Работа или профессия
1954
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
телефонистка | Место работы: Стодолищенская почта Должность: телефонистка
Бракосочетание
30.01.1961

Муж: Горлов Евгений Иванович

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1961

Сын: Горлов Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Горлов Евгений Иванович

д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
1961
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлов Евгений Иванович

д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
Неизвестно
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Смерть
17.01.2002
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
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