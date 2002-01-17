Горлова (Павлюченкова) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1933
Дата смерти17.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1933
Место жительства
1936
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
До 1953
Образовательное учреждение: Стодолищенская средняя школа Специальность: ученица Уровень образования: 10 классов
Работа или профессия
1954
телефонистка | Место работы: Стодолищенская почта Должность: телефонистка
Бракосочетание
30.01.1961
Рождение ребёнка
?.11.1961
Сын: Горлов Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Горлов Евгений Иванович
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
1961
Рождение ребёнка
09.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горлов Евгений Иванович
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Место жительства
Неизвестно
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл
Смерть
17.01.2002
д. Шаталово Починковский р-он Смоленская обл