Павлюченков Игнат Иванов
Место рождения
Дата рождения30.05.1903
Дата смерти01.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1903
Крещение
31.05.1903 ст.
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Афонченкова Зинаида Игнатьевна
Мать ребёнка: Павлюченкова Варвара Иванова
д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
08.07.1933
Дочь: Горлова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Павлюченкова Варвара Иванова
Место жительства
1936
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
Неизвестно
2 класса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1977