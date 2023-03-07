Павлюченков Игнат Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченков Игнат Иванов

Павлюченков Игнат Иванов

avatar

Место рождения

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.05.1903

Дата смерти

01.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1903

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
31.05.1903 ст.
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Афонченкова Зинаида Игнатьевна

Мать ребёнка: Павлюченкова Варвара Иванова

д. Пятое, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
До 1928

Жена: Павлюченкова Варвара Иванова

Рождение ребёнка
08.07.1933

Дочь: Горлова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Павлюченкова Варвара Иванова

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1936
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Краснознаменский переулок, д. 2, дом построен в 1929 (почему?) или 1936 г.
Образование
Неизвестно
2 класса
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.04.1977
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close